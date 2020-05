Laissez-vous surprendre par l’aligoté et le sylvaner

L’aligoté et le sylvaner sont des cépages peu illustres. Non pas parce qu’ils ne peuvent donner de bons vins, mais plutôt parce qu’ils ont été condamnés à des terroirs plus propices au volume qu’à la qualité. Pas étonnant quand on a des voisins comme le chardonnay et le riesling, beaucoup plus prestigieux, auxquels on réserve les plus belles parcelles. Mais cultivés avec soin, ils peuvent nous surprendre, comme le prouvent deux des trois vins ci-dessous.