Faire son sirop d’érable pour le plaisir

Fermées parce qu’elles doivent aussi contribuer aux efforts collectifs pour limiter la propagation de la COVID-19, les cabanes à sucre sont heurtées de plein fouet par les conséquences de la pandémie. Toutefois, les petits producteurs artisanaux, de plus en plus nombreux, font un pied du nez au coronavirus en entaillant leurs propres érables. On est allé à la rencontre de trois d’entre eux, trois voisins de Saint-Raymond-de-Portneuf, qui ont des approches différentes, mais qui partagent le plaisir de « faire les sucres ».