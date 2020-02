Vins : blanc comme l’hiver, mais frais comme le printemps !

Il fait peut-être froid et la neige s’accumule, mais les journées allongent — on peut rêver à la belle saison ! Voici trois vins blancs pleins de fraîcheur et de vitalité qui revigorent avec leurs airs printaniers, mais qui ont aussi toute leur place en hiver. Comme les blancs vifs et légers qu’on sert avec une fondue au fromage.