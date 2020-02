Frites, fromage, sauce et surprises

La huitième Semaine de la poutine s’amorce ce samedi et bat son plein jusqu’au 7 février à travers le pays. Plus de 40 restaurants proposent leur version du célèbre plat québécois. Pour l’occasion, La Presse a goûté à quatre créations d’établissements montréalais –Aux Vivres, La Cage, Les Enfants Terribles et Poincaré –, qui se démarquaient par leurs ingrédients particuliers. Notre appréciation.

Aux Vivres

La poutine samouraï (13,50 $)

Ingrédients : pommes de terre Yukon Gold rôties et assaisonnées, sauté de poivrons rouges, oignons, tofu mariné, sauce à base d’oignons caramélisés, de levure alimentaire, de sésame et de poivre de Cayenne

En quelques mots : très bon, mais ce n’est pas de la poutine

Appréciation générale : Sur papier, de gros morceaux de pommes de terre et des cubes de tofu en guise de fromage en grains nappés d’une sauce onctueuse peuvent s’assembler pour former un plat qui ressemble à une poutine, mais en réalité, pas vraiment. N’empêche que la combinaison de ces ingrédients donne un résultat délicieux, original et végane. Bref, c’est une bonne salade de patates, en sauce.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA POUTINE La Guerrière de La Cage

La Cage

La guerrière (12 $)

Ingrédients : pommes de terre à pelure rouge et patates douces, épices du guerrier (sucre d’érable, poivre de Dunes et myrique baumier), sirop d’érable, porc effiloché, oignons marinés et maïs soufflé

En quelques mots : mélange intéressant, maïs soufflé superflu

Appréciation générale : Les épices donnent de la profondeur au plat, alors que les oignons marinés ajoutent croquant et acidité. De plus, combinés aux patates douces, ils permettent un équilibre sucré-salé. Toutefois, le maïs soufflé ajoute des pics salés qui ne sont pas nécessaires. Du bon fromage en grains et le porc effiloché donnent encore plus de texture.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA POUTINE La Tex Mex des Enfants Terribles – Cantine

Les Enfants Terribles – Cantine

La Tex Mex (19 $)

Ingrédients : quartiers de pommes de terre croustillants, côtes levées, sauce au bourbon, fromage en grains, maïs au beurre fumé, chou rouge, piments jalapeños

En quelques mots : riche et raffinée

Appréciation générale : le tout est agréablement relevé. Le croquant du chou et des grains de maïs, la douceur du fromage et la tendreté des côtes levées forment un heureux mélange. La présence d’aneth et de jalapeño mariné ne plaira peut-être pas à tous, mais assure des bouchées savoureuses.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA POUTINE La Ga’Lactique Galvaude du Poincaré

Poincaré

Ga’Lactique galvaude (16 $)

Ingrédients : frites lactofermentées, sauce gravy maison, fromage en grains de lait de chèvre, demi-poulet de Cornouailles, fèves edamame lactofermentées, choucroute légèrement fumée. Avec possibilité de la flamber au cognac !

En quelques mots : pour palais avertis

Appréciation générale : Tous les ingrédients sont de qualité et bien équilibrés, l’ajout de fèves edamame et du chou, dominant, est une bonne idée. Le goût de fromage de chèvre plutôt prononcé détonne un peu. Les frites sont coriaces, donc tout sauf détrempées, mais ça surprend. Le poulet assis sur le tout impressionne sauf qu’il serait plus facile à manger s’il avait été défait.

— La Presse