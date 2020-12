Une idée de cadeau gourmand pour savourer les délices d’ici.

Simon Chabot

La Presse

Les tartinades aux noisettes et chocolat d’Allo Simonne, lancées par Vincent Coja et Quentin Ryckaert, connaissent un beau succès. D’un marché à l’autre ces dernières années, les partenaires ont appris à bien connaître leur clientèle. Ils ont ainsi lancé des contenants de 1 kg pour combler les familles avides de tartinades sans huile de palme ni agents de conservation.

Pour les Fêtes, ils proposent un coffret avec leurs six produits les plus populaires, dont la tartinade au chocolat Jaguar (préparé par Chocolats Monarque, qui travaille à partir de fèves de cacao, à Montréal) et celle au chocolat noir et à l’érable. Le tout est réuni dans une jolie boîte dessinée par Céline Leboissetier et Mélody Magot, de la papeterie Marlone.

Soit, il se fait tard pour acheter sur le web un cadeau qui arriverait à temps pour le réveillon, mais on trouve aujourd’hui les produits d’Allo Simonne dans environ 200 points de vente au Québec (ils sont répertoriés sur le site de l’entreprise).

Mieux encore, on peut appeler au 514 708-5038 pour passer directement à l’atelier de fabrication de la rue Fullum, à Montréal, afin de faire le plein de tartinades pour se sucrer le bec tous les matins des vacances. Le coffret de 6 pots de 100 g est vendu 40 $.

