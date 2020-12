Une journée à Moisson Montréal

Fêter en donnant au suivant

Elle a eu 18 ans cette semaine. Et avec ses amis (et un père motivé !), elle a passé cette première journée de sa majorité à trier, étiqueter et placer des conserves, dans un hangar grouillant d’activité de Moisson Montréal. Objectif : donner de son temps au suivant. Aux moins chanceux. De plus en plus nombreux. Quand le bénévolat vole la vedette.