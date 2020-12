Les bûches de L’amour du pain. Dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant en haut : bûche sucre à la crème, bûche tiramisu, bûche royale, bûche mangue et chocolat et bûche lime, pistaches et cerises.

Tant pis, il n’y aura pas de visite pour le réveillon, mais vous avez finalement envie d’une bûche, d’un feuilleté à la dinde, d’une brioche, d’un joli gâteau au chocolat ou d’un panettone pour vous gâter ? Bonne nouvelle : il n’est probablement pas trop tard pour passer votre commande dans votre boulangerie préférée. Mais ne tardez pas trop…

Simon Chabot

La Presse

Ève Dumas

La Presse

La plupart des grandes enseignes acceptent en effet encore les commandes téléphoniques ou par l’internet pour des produits livrés à la maison ou cueillis en boutique d’ici le 24 décembre.

L’amour du pain, par exemple, vend en ligne sa fougasse au saumon fumé, son sapin feuilleté au Nutella, sa brioche figues-porto, son gâteau kouglof aux bleuets et chocolat et ses autres produits des Fêtes jusqu’au 20 décembre à midi. Faites vite ! Les produits peuvent être récupérés dans l’une des quatre adresses du Grand Montréal jusqu’au 31 décembre.

Le site web d’Au pain doré vous permet quant à lui de vérifier rapidement si le pain ou le dessert de Noël qui vous fait envie, comme la bûche choco-framboises ou la tarte aux amandes, pommes et canneberges, est en stock dans une succursale choisie. On peut même y passer une commande pour un ramassage le plus souvent dans les 15 minutes. Pratique pour éviter de rentrer bredouille.

Première Moisson et Hof Kelsten

Chez Première Moisson, on assure aussi qu’une belle sélection de produits saisonniers salés et sucrés, dont des bûches, des feuilletés, des tourtes, des brioches et des pains, seront toujours offerts en magasin jusqu’au 24 décembre. En revanche, les chocolats, caramels, gâteaux aux fruits et panettones pourraient manquer à l’appel dans les prochains jours, à cause d’une demande assez forte depuis le début du mois de décembre. Avant de se rendre en boutique, un petit coup de fil pour vérifier la disponibilité du produit recherché est sans doute sage.

Enfin, croyez-le ou non, même si la boulangerie Hof Kelsten avait prévendu tous ses fabuleux panettones dès le début du mois de décembre, elle annonce qu’elle en aura quelques-uns de plus à vendre d’ici le 24 décembre… Si vous arrivez trop tard à la boulangerie du boulevard Saint-Laurent, vous pourrez sans doute vous rabattre sur ses décadents babkas au chocolat.

Le petit nouveau de 2020 : le panettone au levain développé et produit par Willow Cardinal, Janice Tiefenbach, Laura Kekesi et Michelle Marek au restaurant Elena. Les goûts dominants sont l’orange, la canneberge aigrelette et le chocolat noir de qualité. « Jamais une pâte ne m’a-t-elle donné autant de fil à retordre ! », admet la pâtissière d’expérience Michelle Marek, au sujet de cette récente création. Le résultat, aérien et moelleux, valait la prise de tête.

Chose certaine cette année, aucun invité affamé ne vous privera de votre petit plaisir gourmand avant que vous n’ayez eu le temps d’y goûter !

> Consultez le site de L’amour du pain

> Consultez le site d’Au pain doré

> Consultez le site de Première Moisson

> Consultez le site de Hof Kelsten