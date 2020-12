PHOTO ALAIN ROBERGE, LAPRESSE

Et Moisson Montréal en a bien besoin. Depuis le début de la pandémie, on estime que la demande a augmenté de 30 à 50 %. Entre le 1er avril et le 30 novembre seulement, l’organisme a fourni pour plus de 75 millions de dollars en nourriture aux 250 organismes communautaires accrédités (Le Chaînon, la Mission Old Brewery, etc.). « C’est 21 millions de dollars en nourriture de plus que l’an dernier », confie le directeur général, Richard Daneau.