Après avoir surfé sur les vagues orientales en sortant une boisson énergisante au matcha l’an passé, la marque montréalaise Guru change de continent et met le cap sur l’Amérique du Sud.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Les fins observateurs auront peut-être remarqué que les rayons des détaillants se sont garnis, ces derniers temps, d’une nouvelle version à base de yerba maté, officiellement lancée ce jeudi. Cette plante reconnue pour ses propriétés stimulantes, très prisée des Argentins et des Uruguayens, a été intégrée dans une recette inédite aux accents tropicaux combinant yerba maté, thé vert, guarana, fruit du moine et stévia. La grande majorité des ingrédients, sélectionnés par le « druide » de Guru Luc Martin-Privat, sont biologiques.

« On continue d’explorer des plantes qui ont des bénéfices antioxydants et énergisants. La maté ayant une haute teneur en caféine, il s’inscrit dans la même lignée que le matcha et le guarana. On veut faire découvrir ces plantes-là aux consommateurs », a indiqué Carl Goyette, président de Guru, à La Presse.

Il ne faudra pas s’attendre à déceler un goût prépondérant du maté, connu pour son amertume, la nouvelle boisson présentant plutôt une saveur de bonbon tropical acidulé.

Décidément très en vogue au Québec ces derniers temps, les différents rafraîchissements à base de maté mis au point localement seront prochainement décortiqués dans un dossier de La Presse. Gardez l’œil ouvert !