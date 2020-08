Un vin et son authenticité

Le terme « authenticité », un peu comme « nature », est utilisé à toutes les sauces dans le monde du vin, et pas toujours de la façon la plus honnête. Si je parle d’authenticité dans un vin, je ne veux pas du tout dire qu’il colle à l’image qu’on se fait, ou qu’on nous projette, des vins d’une région. Je fais plutôt référence à des vins qui font preuve de sincérité : qui sont issus de raisins cultivés et vinifiés de la façon la plus naturelle, la moins interventionniste possible. Et ça, ça ne donne pas un profil « type », mais une expression honnête et transparente d’un lieu et d’une année.