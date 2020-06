Les bugnes lyonnaises, une tradition familiale

De la même famille que les beignets, mais plus fines et plus légères, les bugnes lyonnaises semblent être originaires de la Rome antique. Les Italiens les appellent des chiacchiere, des sfrappole ou des crostoli. En Hongrie, on parle de hochets. Ce sont des krostole en Croatie, des faworkis en Pologne et en Biélorussie, et des cirighele en Roumanie.