Du prêt-à-boire d’ici pour l’été

On les retrouve de plus en plus dans les succursales de la SAQ, du gin tonic de Roméo Gin à la vodka soda de la distillerie Noroi en passant par l’apérol spritz d’Amermelade. Dans la même veine, plusieurs nouveautés de prêt-à-boire québécois à base de malt ou de cidre, par exemple, font leur entrée dans les rayons d’épicerie. Leurs points communs ? Ils sont faibles en calories et en sucre, et élaborés le plus naturellement possible. En voici quatre à découvrir et à déguster cet été.