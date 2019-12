Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Scones sucrés

14,99 $ pour six scones surgelés à faire cuire à la maison (660 g)

Promesse : « Les meilleurs scones au monde », dit Le monde est scone.

Réalité : C’est fort de café, prétendre offrir les meilleurs scones au monde. Reste que ces pâtisseries denses et croustillantes, d’abord offertes au salon de thé La Brume dans mes lunettes, dans le quartier La Petite-Patrie à Montréal, sont délicieuses. La version surgelée, à cuire au four, est parfaite pour un brunch ou un thé des Fêtes.

Ces scones sont faits au Québec avec de la farine, du lait, du beurre, des œufs, de la poudre à pâte et du sel. Des ingrédients connus, sans agents de conservation. Viennent ensuite les garnitures (canneberges séchées, sirop d’érable, amandes, etc.).

Évidemment, c’est une pâtisserie, pas un fruit. « C’est une collation riche en protéines, avec suffisamment de fibres, mais trop de sucre (sauf pour le scone nature), indique Karolane Côté, nutritionniste. Le pourcentage de gras saturé est aussi trop élevé. » Sa recommandation ? Savourer ces scones à l’occasion, comme on le ferait avec un dessert.

Hummus saveur « Original »

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Hummus saveur « Original », du Commensal

4,99 $ pour 300 g

Promesse : « Avec huile d’olive », dit Commensal.

Réalité : En effet, ce hummus est fait avec de l’huile d’olive. Ses autres ingrédients sont : pois chiches, jus de citron, tahini, sel de mer et ail. « Ils ont vraiment pris soin d’enlever tout ce qui est superflu, observe Fabiola Masri, nutritionniste. C’est extraordinaire. »

Comparé au hummus traditionnel Fontaine Santé, celui du Commensal a l’avantage d’être moins gras (2 g de lipides de moins par portion de 2 cuillères à soupe). À essayer en trempette pendant les Fêtes.

Barre Tarte à la cerise

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Barre Tarte à la cerise, de Just Bite

26,99 $ pour une boîte découverte contenant 12 collations

Promesse : « Ayez toujours sous la main une collation santé, délicieuse et qui répond efficacement à vos besoins en nutriments », dit Just Bite.

Réalité : Faite au Québec, cette barre à saveur de tarte à la cerise est un vrai délice. Ses ingrédients ? Dattes, avoine, cerises, amandes, chocolat à 70 % de cacao et cannelle. C’est tout. Elle contient « 4 g de fibres et 4 g de protéines, ce qui est excellent pour une barre tendre », analyse Karolane Côté, nutritionniste. Cette barre est un peu trop sucrée (13 g), mais il s’agit surtout du sucre naturel des dattes.

Plusieurs autres variétés sont offertes, toutes savoureuses, si bien qu’une boîte de Just Bite (à commander en ligne) est un cadeau de choix pour les sportifs. Seul hic : ces collations sans additifs moisissent rapidement ; il vaut donc mieux les congeler si on souhaite les conserver longtemps.

Choux-fleurs au cari et curcuma

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Choux-fleurs au cari et curcuma, de Plaisirs gastronomiques

7,99 $ pour 450 g

Promesse : Un accompagnement parfait pour des moments conviviaux et festifs, à partager en famille ou entre amis », dit Plaisirs gastronomiques.

Réalité : C’est vrai, ces choux-fleurs sont un accompagnement savoureux, qui sort de l’ordinaire. Les ingrédients ? Du chou-fleur, de l’huile (d’olive et de canola), de l’ail, du sel, du jus de citron et des épices. Comme si on les avait cuisinés à la maison, en gagnant un peu de temps. Il suffit de verser le contenu du paquet sur une plaque à cuisson et de réchauffer au four pendant 10 minutes, avant de servir.

Petit hic, une portion d’une tasse de ces choux-fleurs réfrigérés comble 20 % du maximum de sodium à consommer par jour. Les fabricants « mettent plus de sodium pour la conservation, comme il n’y a pas d’autres agents de conservation », explique Fabiola Masri, nutritionniste. Son conseil ? « La journée où vous mangez des aliments préparés comme ces choux-fleurs, ne faites pas exprès pour manger des viandes fumées, des croustilles ou des noix salées. »