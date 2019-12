« C’est la recette de ma mère, dit Cassandra Loignon, qui vient de faire paraître Simplement chic aux éditions Pratico-pratiques. Chaque fois qu’on faisait des partys, elle en servait à la fin de la soirée. » L’instagrameuse conseille d’utiliser un bon chocolat et de la vraie vanille. « C’est un beau cadeau d’hôte », estime-t-elle. Attention de garder ces truffes au frais, jusqu’à 15 minutes avant de les déguster.

Marie Allard

La Presse

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 5 minutes

Réfrigération : 1 heure

Quantité : de 20 à 25 truffes

INGRÉDIENTS

300 g (2/3 de lb) de chocolat au lait de très bonne qualité

125 ml (1/2 tasse) de crème à cuisson 35 %

1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel

15 ml (1 c. à soupe) d’extrait de vanille



Pour l’enrobage

60 ml (1/4 de tasse) de pacanes hachées

60 ml (1/4 de tasse) de noix de coco sucrée râpée

60 ml (1/4 de tasse) de poudre de cacao

60 ml (1/4 de tasse) de sucre à glacer

Préparation

1. Hacher le chocolat en très petits morceaux, puis le réserver dans un bol.

2. Dans une casserole, chauffer la crème à feu moyen. La crème devrait frémir et non bouillir. Incorporer le sel et la vanille.

3. Verser la crème chaude sur le chocolat. Laisser fondre 3 minutes, sans remuer, puis fouetter jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Verser la préparation dans un bol en verre et réfrigérer 1 heure, jusqu’à ce que la préparation durcisse.

4. Dans une grande poêle, faire griller les pacanes de 2 à 3 minutes à feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Transférer dans un bol.

5. Dans la même poêle, faire griller la noix de coco de 2 à 3 minutes à feu moyen. Transférer dans un autre bol.

6. Déposer le cacao et le sucre à glacer dans deux autres bols.

7. À l’aide d’une cuillère parisienne, façonner de petites boules avec le mélange au chocolat. Rouler les boules dans les enrobages de votre choix. Conserver les boules au frais et les sortir du réfrigérateur 15 minutes avant de servir.

Source : Simplement chic de Cassandra Loignon, publié aux éditions Pratico-pratiques