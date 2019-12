PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Les Co’Pains d’abord : L’enseigne venait tout juste de lancer un panettone aux potimarrons confits, mais il s’est vendu… comme des petits pains. On peut toujours se rabattre sur celui aux canneberges et orange, la version au chocolat noir Illanka et vanille, ou le classique aux agrumes confits et raisins Sultana. Les prix : 9 $ le panettone de 150 g, 30 $ celui de 500 g, 45 $ celui de 750 g.