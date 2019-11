Vins : naturel, bio, recommandable ?

On encourage la consommation de vins sains et naturels, mais il est difficile pour le consommateur de s’y retrouver en se fiant seulement aux étiquettes. D’autant plus que plusieurs producteurs abusent aussi des mots « nature » et « naturel » dans leur marketing… alors que beaucoup de vignerons travaillent avec un énorme respect pour l’environnement sans toutefois détenir de certification biologique. Et une telle mention ne garantit pas que le vin est bon ! Renseignez-vous bien, fiez-vous à des experts en qui vous avez confiance et n’oubliez pas : acheter, c’est voter.