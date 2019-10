Le festival Montréal East Coast Coffee Madness se déroulera les 19 et 20 octobre, au Centre des sciences.

Le Festival du café de Montréal (East Coast Coffee Madness) prend de l’ampleur, cette année, en se tenant sur deux jours plutôt qu’un seul.

Ève Dumas

La Presse

De plus, ça se déroule le week-end (au Centre des sciences, les 19 et 20 octobre), plutôt qu’un jour de semaine, ce qui permet de rejoindre un public plus vaste.

La grande conférence ne s’adresse donc plus qu’aux professionnels du café, mais aussi aux amateurs souhaitant en savoir plus sur la boisson qui propulse leurs matins !

Plusieurs formules sont offertes pour assister au ECCM. Pour 20 $, on a accès aux exposants, à du café à volonté, à un cours et à une compétition d’art latte.

Le passeport VIP à 50 $ est valide les deux jours et permet en plus d’assister aux conférences et aux événements en marge de l’ECCM.

Les finales nationales Brewers Cup et Cup Tasters se tiendront également pendant le festival. En parallèle au ECCM, le Crew Collectif & Café organise samedi soir une compétition de baristas, suivie d’une soirée dansante.

Consultez le site du Festival du café (en anglais) : https://www.eccoffeemadness.com/

Consultez le site du Barista Mania : https://www.eventbrite.ca/e/baristamania-tickets-75871157675