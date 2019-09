Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Bol énergie à la salade de haricots blancs et féta

Healthy Choice

5,69 $ pour 280 g

Promesse : « C’est délicieux et rassasiant, même sans viande ! », dit Healthy Choice.

Réalité : Ce bol est étonnant pour un repas surgelé industriel. « La teneur en sodium et en sucres est respectable pour un plat préparé de ce genre, analyse Arièle Duquette, nutritionniste. La teneur en fibres est intéressante en raison des divers constituants qui sont tous, ou presque, de bonnes sources de fibres alimentaires. L’apport calorique est dans la moyenne, donc ni trop ni pas assez, et l’apport protéique est à la limite du minimum de 15 g de protéines que je recommande pour un repas végétarien préparé. »

Bref, ce bol produit aux États-Unis peut dépanner à l’occasion les végétariens comme les omnivores. « Il s’agit d’un repas sur le pouce relativement équilibré qui fournit de l’énergie, des protéines et une belle variété de vitamines et de minéraux », confirme Arièle Duquette. Attention : il ne s’agit pas d’une entrée, bien que ce mot apparaisse sur l’emballage (en anglais, le mot « entrée » signifie « plat principal », ce qui peut être assez mêlant, merci).

Pains multigrains ciabatta

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pains multigrains ciabatta Le Choix du Président

Le Choix du Président

3,89 $ pour 336 g (six pains)

Promesse : « En raison de leur forme plate et carrée, ces pains copieux portent le nom de ciabatta, qui signifie “pantoufle” en italien », dit Le Choix du Président.

Réalité : Ces « pantoufles » déjà tranchées sont un chouette choix de pain pour sandwichs ou burgers. La liste d’ingrédients est « très bonne », analyse Andréa Hamel, nutritionniste au centre Pas à pas de Lévis. Ils contiennent de la farine de blé entier et un mélange de grains entiers, du « miel et non pas du fructose », de « l’huile d’olive extra-vierge et non pas de l’huile de soya », note la nutritionniste.

Comparativement à des pains à hamburger ordinaires, ces ciabattas ont « une plus haute teneur en fibres et protéines », souligne Andréa Hamel. Cela en fait des alliés, puisqu’ils favorisent davantage la satiété. (Merci à Caroline Cloutier pour cette suggestion de pains.)

Gruau Bucking-eh oats, parfum de pommes, mûres, cassis et cannelle

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Gruau Bucking-eh oats, parfum de pommes, mûres, cassis et cannelle

Stoked Oats

9,99 $ pour 500 g

Promesse : « Vous sentirez la différence que procure notre mélange naturellement sucré et plein de fruits », dit Stoked Oats.

Réalité : Ce gruau produit au Canada est prometteur. Il ne contient que de l’avoine, du cassis, des pommes, des graines de lin, des mûres et de la cannelle — donc du goût, sans sucre ajouté. Sa valeur nutritive est toutefois peu différente de celle de flocons d’avoine ordinaires, ce qui prouve que les autres ingrédients sont en très petite quantité.

« Le gruau en général est naturellement riche en fibres solubles, ce qui en fait un ingrédient intéressant au déjeuner ou en collation, indique Arièle Duquette. Pour un repas équilibré, on y ajoute des fruits frais ou congelés, ainsi qu’une source de protéines qui rendra le tout plus soutenant, conseille-t-elle. Par exemple, on peut privilégier la cuisson avec du lait ou une boisson de soya au lieu de l’eau, pour augmenter les protéines. Sinon, on peut accompagner notre gruau d’une portion de noix additionnelle ou d’un yogourt grec. »

Fruits séchés et noix Foodie Mix, parfum Béatitude

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Fruits séchés et noix Foodie Mix, parfum Béatitude, de La Fourmi bionique

Foodie Mix

2,49 $ pour 50 g

Promesse : « Pour une collation végane, saine et pleinement satisfaisante, essayez le Foodie Mix Béatitude », dit La Fourmi bionique.

Réalité : « Un mélange de noix et de fruits séchés est un bon choix de collation, car ce sont des produits peu transformés, faciles à transporter en voyage et au bureau, qui se conservent facilement à la température de la pièce », indique Andréa Hamel. Ce délicieux mélange de l’entreprise montréalaise La Fourmi bionique est effectivement végane, puisqu’il ne contient ni miel ni autre produit d’origine animale.

Attention : un sachet de 50 g (1/2 tasse) « fournit 210 calories, 31 g de glucides, 3 g de protéines et 9 g de lipides, indique Andréa Hamel. C’est une collation riche en énergie, en lipides (bons gras) et en glucides. Pour les travailleurs peu actifs qui recherchent une collation saine, je recommanderais une portion de 60 ml (1/4 tasse) au maximum, car la densité énergétique est assez élevée ».

La portion de 50 g est plus adéquate « pour les sportifs qui font un exercice de longue durée comme la randonnée ou après une activité intense qui a fait transpirer, précise la nutritionniste. L’ajout de sel et la teneur élevée en glucides permettent de refaire les réserves en glucose (glycogène musculaire) et en sodium (perdu dans la transpiration) ».