 Dany Tremblay: l'improbable héros du barbecue 

C'est sans aucune attente que Dany et sa conjointe Diane Dorval ont décidé de s'inscrire au printemps 2017 à leur premier concours amateur, à Saint-Étienne-de-Lauzon, en donnant à l'équipe le nom de leur chien Wally. Ils ont terminé deuxièmes. Même performance au Wolf BBQ Fest de Richmond ainsi qu'à la Grande Gourmandise, à Boucherville. « Je n'en revenais pas, a raconté le pit master de Lévis. Peu de temps après, on m'a suggéré d'aller faire le concours de Lake Placid, cette fois dans la catégorie professionnelle. Mais on m'avait mis en garde : c'est plus facile de gagner comme amateur que d'arriver avant-dernier chez les pros. »

Il faut dire que Dany a littéralement mis les bouchées doubles, ne laissant rien au hasard : « J'ai fait cuire 70 côtes levées en deux semaines afin de raffiner mes recettes. J'étais en feu. Quand je développe une passion, j'y vais "all in", a dit celui qui travaille en automatisation dans le milieu manufacturier. En même temps, j'avoue que c'est inespéré d'être où j'en suis en si peu de temps. Je me donne donc un an pour voir si j'aime vraiment ça, mais disons que c'est bien parti. Si je suis bon, je vais être tannant. Ça va exploser, ça ne sera pas long. »

Chose promise, chose due. En 2018, Wally BBQ s'est finalement inscrit à 20 compétitions, ce qui a nécessité un investissement en temps et en argent - près de 35 000 $, a estimé Dany Tremblay. « On a participé uniquement à des compétitions professionnelles et on a eu beaucoup de succès, nous a-t-il appris quand nous avons repris contact au printemps. Si bien qu'on a été sélectionnés par la Canadian BBQ Society pour aller représenter l'est du Canada en octobre aux World Food Championships en Alabama, qui sont considérés un peu comme la Coupe Stanley des concours culinaires. »

« Pour la ronde ultime, la viande imposée et fournie par l'organisation était de l'agneau. Je n'avais même pas lu les règlements et j'ai eu six heures pour apprendre à cuisiner l'agneau. J'en ai fait, des tests, cette nuit-là ! »

« Stefan m'apporte un bagage culinaire que je n'ai pas, sa venue m'a permis de développer ma polyvalence, nous a expliqué Dany. Et il veut qu'on fasse toutes les catégories, c'est un crinqué, on s'entend bien. Et on vise tous les deux le premier rang mondial, rien de moins. »

Il a toutefois bénéficié de l'aide non négligeable de son nouvel allié Stefan Jacob, chef du Gras Dur, propriétaire du parc de camions de bouffe de rue Das Food Truck et lui-même lauréat de nombreux prix culinaires. Les deux hommes se sont rencontrés pendant le tournage de la websérie BBQ Québec La Team, qui cherchait à constituer une équipe toute québécoise dans l'espoir de s'imposer au concours American Royal, à Kansas City, considéré comme les Séries mondiales du barbecue. Malgré une performance globale en demi-teinte qui a laissé Dany et Stefan sur leur faim, la chimie a aussitôt opéré entre le pit master et le chef, qui ont décidé de s'associer pour amener Wally BBQ encore plus loin.

Roulottes, tentes et chapiteau démontables, le site du concours organisé dans le secteur industriel de l'arrondissement de Saint-Léonard ressemble à un paddock de course automobile. À la différence que ce sont des barbecues et des fumoirs que l'on sort des remorques.

« Pour cuisiner quatre plats de six bouchées, j'arrive avec une remorque de 30 pi, nous explique Dany Tremblay, de Wally BBQ. J'utilise six barbecues, dont deux fumoirs aux granules haut de gamme, et j'en ai un troisième en pièces détachées dans le camion, en cas de pépin. Heureusement que j'ai réussi à me trouver des commanditaires cette année, ça me coûte pas mal moins cher. Je me suis rendu dans l'élite dans ma première année complète de compétition, je n'ai plus besoin de cogner aux portes, je peux me concentrer sur les techniques de cuisson. »

À leur arrivée, les membres de l'équipe Wally BBQ font d'abord du repérage. Comme il faut remettre les plats aux juges à un moment très précis, chaque instant compte. On calcule donc le temps qu'il faut pour se rendre jusqu'au chapiteau des juges. « On ajuste ensuite le déroulement de notre horaire de cuisson et de préparation », explique Dany Tremblay. Il faut voir la liste exhaustive que Dany prépare pour chaque compétition ; tout y est consigné selon un horaire réglé comme du papier à musique, saumures, rinçage, préparation des boîtes de présentation, réduction des sauces, rien n'est laissé au hasard.

On détermine aussi le profil de saveurs que l'équipe va suivre, selon l'endroit où se déroule la compétition. « Je vais regarder qui sont les juges et on ajuste les recettes en fonction de leur âge et de leur profil, analyse le pit master. On va aussi prendre le pouls local en allant manger au resto et en goûtant les sauces populaires dans les épiceries. On va ainsi ajuster nos recettes et même les essences du bois de nos granules. Quand on fait un concours pour la première fois, comme ici, on essaie d'établir le niveau de base sur lequel construire. On ne peut pas se permettre de faire quelque chose de flyé ; un "wow" pour moi peut choquer certains juges et je ne peux pas me permettre d'obtenir un mauvais score. »