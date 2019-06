YUL EAT invente l'avenir

Le festival YUL EAT, qui se tiendra du 9 au 15 septembre à Montréal, a dévoilé les plus gros morceaux de sa sixième programmation, cette semaine.

On peut tout de suite s'emballer pour quelques événements, dont le souper Le Goût du futur, orchestré par Geneviève Vézina-Montplaisir (magazine Caribou) et le nutritionniste Bernard Lavallée.

Le 11 septembre, les chefs David Ollu (Hélicoptère), Simon Mathys (Manitoba), Timothée Vielajus (Labo culinaire), Aaron Langille (Diplomate), et Emily Homsy et David Gauthier (Bar St-Denis) présenteront leur vision de la gastronomie en 2069, de l'apéro au dessert. Un exercice potentiellement casse-gueule, mais amusant !

Optimisé d'année en année, le Parcours gourmand et ses nombreuses stations et démonstrations seront de retour, les 13 et 14 septembre.

Le jeudi 12, une grande fiesta mexicaine se tiendra à la Société des arts technologiques (SAT). Après le Vieux-Port et la petite place de la Paix (à côté de la SAT), c'est le parterre du Quartier des spectacles qui accueillera les activités extérieures du festival.

Les billets sont en vente dès maintenant.

Consultez le site du festival : https://www.festivalyuleat.com/fr/