 Le retour à la terre de la chef Fisun Ercan 

Fisun Ercan a toujours cru réaliser ce projet au bord de la Méditerranée. Mais en décembre 2017, en tapant le mot « fermette » sur Google, elle est tombée sur cette maison ancestrale dont ne restent plus aujourd'hui que le manteau de pierres et quelques traces du passé précieusement conservées. « Quand je repense à ce jour, je me dis que c'est fou. On pensait qu'il y aurait beaucoup de travaux à faire, mais ce n'était pas la moitié de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. »

Ici, il y aura un potager luxuriant gorgé de légumes et de fines herbes, et là, un poulailler. Plus loin, une grange chaleureuse accueillera les convives d'un restaurant intime où seront servis des plats exquis, apprêtés à même les produits de la terre locale.

Dans la verrière de la maison de Saint-Blaise, 650 des 900 plants qu'elle a semés attendent une température plus clémente pour être mis en terre. Il y a six variétés de tomates, quatre de piments et d'aubergines et d'autres ingrédients essentiels à la cuisine turque du Su : okras, haricots verts, radis, betteraves, courgettes, bettes à carde, chou frisé, fleurs comestibles, fines herbes...

L'offre d'achat - probablement la seule, dit-elle d'un rire de gamine timide - s'est conclue trois mois plus tard. En parallèle, elle commençait des semis dans son condo de L'Île-des-Soeurs, armée d'une vingtaine de livres sur le jardinage et de beaucoup d'enthousiasme. Déjà, l'année dernière, elle a pu fournir environ 70 % des légumes du restaurant Su avec sa première récolte. Elle prévoit l'approvisionner à 97 % cette année en cultivant davantage.

« C'est comme des enfants qu'on accompagne de la naissance jusqu'à leur vie adulte », dit-elle avec une certaine tendresse. D'une toute petite graine naît une pousse, d'abord frêle, qui devient un plan assez solide pour résister aux éléments avec une énergie intense. « C'est ce cycle de vie qui m'intéresse le plus : cette force de survie et cette générosité de la nature. Qui aurait dit que je puiserais un jour ma motivation et mon inspiration de mes plantes ? », dit-elle en rigolant.

Pour une cuisine plus humaine

« Quand on est chef et qu'on le fait avec passion, on souhaite bien nourrir les gens, ce qui ne signifie pas de noyer les plats sous des tonnes de beurre et de crème, précise-t-elle, mais s'assurer d'avoir les meilleurs aliments. Quand on sait d'où ils viennent, qui les a fait pousser et dans quelles conditions, c'est un bon départ. »

Depuis trois ans, elle travaille avec une petite ferme de Kamouraska qui élève des agneaux en pâturage. Un jour, elle aimerait se procurer à moins de 100 km de Montréal tous les aliments qu'elle ne peut fournir, à l'exception des épices. On risque peu de la voir se lancer dans l'élevage, si ce n'est des poules. « Je préfère soutenir un éleveur qui ne fait que ça et qui le fait bien, et me concentrer sur mes activités de chef. »