Une troisième adresse pour Le Petit Dep

Après avoir ouvert une deuxième succursale dans le Carrefour Laval l'an dernier, Le Petit Dep - ce commerce iconique de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, avec sa jolie façade verte et sa déco d'antan - vient d'inaugurer sa troisième adresse.

Situé pas très loin de la première, tout près de la basilique Notre-Dame, le nouveau Petit Dep élargit son offre, dans un magnifique décor vintage créé par Thomas Csano (Darling, Majestique).

En plus du volet épicerie fine, agrémenté de jolis souvenirs locaux destinés aux touristes, l'endroit propose un menu prêt-à-manger fait maison offrant déjeuners, salades-repas, sandwichs et plats chauds, smoothies, jus frais et cafés, ainsi qu'un délicieux « twist » de crème molle du jour fait maison.