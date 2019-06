 Sept conseils pour des pique-niques nutritifs 

Ajoutez des crudités (des classiques comme carotte, concombre, céleri, mais aussi des plus étonnantes comme daïkon et patate douce...). « On peut faire changement de la traditionnelle trempette à la mayonnaise en essayant un houmous ou une trempette de tofu », suggère Myriam Landry, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Pour accompagner légumes et chips de pitas, le fromage cottage ou la ricotta sont d'autres « options protéinées, sans être trop riches en gras », observe Ève Crépeau.

« Pourquoi ne pas remplacer les traditionnelles chips par des pains pitas préalablement coupés en triangles, légèrement huilés et saupoudrés d'épices, par exemple de paprika ? », demande Ève Crépeau, nutritionniste du sport à la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Il suffit de faire griller un peu les pitas, si on les aime croquants.

Myriam Landry, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

3. « Protéinez » votre laitue

« Si on prépare une salade de légumes, on peut la rendre plus nutritive en y intégrant une source de protéines végétales, qui ajoutera aussi saveur et texture », propose Myriam Landry. Quelques idées : fèves de soya ou pois chiches rôtis (vendus en épicerie et en pharmacie), légumineuses en conserve ou mélange de noix et de graines.

4. Adoptez la salade en pot

« Les salades en pot sont une belle façon d'agrémenter les pique-niques », estime Ève Crépeau. On peut les acheter déjà préparées (Urban Picnik en vend un peu partout) ou les assembler soi-même. « L'idée est de mettre la vinaigrette au fond du pot Mason, d'y ajouter ensuite une source de protéines (pois chiches, poisson en conserve, crevettes, poulet, tofu en morceaux, noix, etc.) et ensuite de garnir de légumes de son choix (et pourquoi pas de fruits, pour une touche sucrée), explique la nutritionniste du sport. Très facile à manger en pique-nique ! »