 Des produits frais dans les jolies fermes des Cantons 

Les premières récoltes sont enfin arrivées! Et pour mettre la main sur des produits de première fraîcheur tout l'été, rien ne vaut une tournée dans les campagnes qui verdissent. Nous vous proposons trois promenades autour de Montréal pour aller à la rencontre de producteurs dans Lanaudière, en Montérégie et, pour commencer, dans la jolie région de Compton, au coeur des Cantons-de-l'Est.

Ferme de Promelles

Agrandir Malorie Paridaens, de la ferme de Promelles PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Attention en cherchant l'adresse de la ferme de Promelles, votre application vous enverra sûrement... en Belgique ! Logique, c'est aussi le nom du village d'origine de Pascal Paridaens, qui a émigré près de Coaticook avec ses parents il y a 40 ans. Biologique depuis toujours, la ferme a pris un virage des plus intéressants il y a deux ans en ajoutant la production de farines biologiques (blé, seigle, sarrasin, maïs, épeautre...) à son cahier de charges. « Les gens trouveront difficilement de la farine plus fraîche qu'ici pour faire leur pain ! », dit Malorie, fille aînée de Pascal. Ah oui, parce qu'il faut préciser que c'est aussi une belle et grande histoire de famille : les six enfants de Pascal sont restés dans les environs et dans le domaine de l'agriculture. En plus de la farine, on trouvera donc aussi des produits maraîchers biologiques de Malorie, dont les premières récoltes sont prévues à la mi-juin. Fin août, il faudra y retourner pour récolter les bleuets (biologiques). Joli espace pour les pique-niques.

Agrandir Un échantillon des farines biologiques (blé, seigle, sarrasin, maïs, épeautre...) de la ferme de Promelles. PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Appelez avant de passer. 752, chemin Chagnon, Coaticook Consultez le site de la Ferme de Promelles : https://fermedepromelles.com/ Fromagerie du Domaine de Courval

Agrandir Lucy Sangiuliani, de la Fromagerie du Domaine de Courval PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Sept jours à peine s'étaient écoulés entre le moment où Lucy Sangiuliani est sortie de l'hôpital après avoir donné naissance à sa petite fille et celui où elle a reçu La Presse dans sa fromagerie des Cantons-de-l'Est. Sept jours ? « Oui ! Les chèvres et le fromage, ça n'attend pas ! », a-t-elle répliqué en éclatant de rire. Nul besoin de poser la question, la jeune femme est ravie d'avoir quitté son emploi à l'aéroport de Montréal pour reprendre cette fromagerie biologique avec son mari, il y a trois ans. Ils ont commencé par se familiariser avec les recettes des anciens propriétaires - deux fromages à croûte fleurie et plusieurs frais à tartiner, servis notamment au Manoir Hovey -, mais comptent maintenant varier les produits et augmenter la production. Le troupeau est passé de 30 à 50 chèvres cette année. Accueil charmant et produits savoureux.

Agrandir Des produits de la fromagerie biologique du Domaine de Courval PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ouvert du jeudi au lundi, de midi à 17 h. Argent comptant seulement. 825, chemin De Courval, Waterville Consultez la page Facebook de la Fromagerie du Domaine de Courval : https://www.facebook.com/pages/category/Farm/Domaine-De-Courval-Fromagerie-and-Farm-1760030864309365/ Boucherie Ferme Mario Gadbois

Agrandir Mario Gadbois, de la Boucherie ferme Mario Gadbois PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Des saucisses à hot-dog faites avec de la viande de boeufs élevés sans hormones, sans antibiotiques et en plein air, oui, ça existe ! Après des années passées à travailler dans des boucheries de supermarché, Mario Gadbois a décidé de voler de ses propres ailes, convaincu que la viande élevée « naturellement » est la meilleure de toutes. Les clients pourront admirer son cheptel d'une trentaine de bêtes élevées librement dans le bas de la côte. En boutique, Mario Gadbois propose des saucisses, charcuteries, tourtières maison et une quantité inimaginable de découpes. Mieux : de concert avec d'autres producteurs de la région, aux méthodes d'élevage similaires, il propose aussi des pièces de poulet et de porc.

Agrandir Mario Gadbois propose des saucisses, charcuteries, tourtières maison et une quantité inimaginable de découpes. PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ouvert au public du lundi au samedi. 1255, chemin Ladd's Mills, Coaticook Consultez le site de la Boucherie Ferme Mario Gadbois : https://www.boucheriefermemariogadbois.ca Domaine Ives Hill

Agrandir La récolte des baies de cassis n'est pas pour demain : il faudra attendre à juillet pour goûter à des fruits mûrs dans les champs du domaine Ives Hill. PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Certes, la récolte des baies de cassis n'est pas pour demain : il faudra attendre à juillet pour goûter à des fruits mûrs dans les champs du domaine Ives Hill. Mais puisque le cassis, un fruit assez acide, est plus souvent servi transformé que cru, on peut d'ores et déjà s'arrêter à la ferme pour y découvrir les alcools, confitures, vinaigres et autres produits qu'on y propose. On pourra se promener dans les champs - 7000 plants sont cultivés cet été -, faire une dégustation (gratuite) ou se prélasser sur les chaises disposées le long de la rivière Moe's. L'été, on servira aussi des glaces artisanales sur place.

Agrandir On peut d'ores et déjà s'arrêter à la ferme du domaine Ives Hill pour y découvrir les alcools, confitures, vinaigres et autres produits qu'on y propose. PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ouvert du mardi au dimanche. 12, chemin Boyce, Compton Consultez le site du Domaine Ives Hill : http://domaineiveshill.com/ Ferme piscicole des Bobines

Agrandir Clément Roy, et Véronique Fontaine de la ferme piscicole des Bobines PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Une ferme... de poissons ? C'est bien ce qu'on retrouvera à East Hereford, petit village retranché près de la frontière américaine. La ferme piscicole des Bobines produit annuellement 210 tonnes de truite arc-en-ciel, certifiées « Oceanwise ». « L'élevage en bassin fermé est plus respectueux de l'environnement » que celui en eau libre, explique son directeur, Clément Roy. Entre autres parce que les truites, moins exposées aux maladies, ne reçoivent pas d'antibiotiques et que leurs déjections sont traitées plutôt que relâchées dans un plan d'eau naturel. L'entreprise familiale va bien : la production sera plus que doublée (on passera à 460 tonnes) dans les prochaines semaines et l'on vient d'aménager un coin boutique, qui propose d'autres produits de la région en plus des truites fraîches, fumées ou marinées.

Agrandir La ferme piscicole des Bobines offre des truites fraîches, fumées ou marinées. PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ouvert du lundi au samedi. 1, rue Saint-Henri, East Hereford Consultez le site de la Ferme piscicole des Bobines : https://www.lesbobines.com/fr/ Voir les dernières granges rondes

Agrandir Vue de la grange ronde de Mansonville PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE