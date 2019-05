Découvrir les biscuits confettis

Émilie Bilodeau

Quand Raegan Steinberg et Alex Cohen ont ouvert leur petit resto de cuisine juive réinventée, il allait de soi que le couple tiendrait une belle jarre à biscuits, près de la caisse. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est à quel point les pâtisseries aux bonbons colorés de l'Arthurs Nosh Bar deviendraient populaires.

À l'Arthurs Nosh Bar, il y a souvent une file d'attente dans l'entrée du restaurant. Pour patienter, les clients sont nombreux à acheter des biscuits multicolores qu'ils grignotent avant même d'être attablés. « Ils mangent leur dessert avant de commander leur repas », s'étonne encore Ragean, trois ans après l'ouverture de son restaurant du quartier Saint-Henri. Des clients se présentent aussi en grand nombre uniquement pour commander des biscuits qu'ils emportent dans des fêtes d'enfants ou dans des soupers d'amis. Ces biscuits particulièrement « photogéniques » ont marqué l'enfance de Raegan. « Quand j'étais petite et qu'on allait chez Cheskie, les "sparkling cookies", c'était notre gâterie. Au Snowdon Deli aussi, mes parents achetaient toujours quelques trucs à rapporter à la maison après le repas. Mon frère, ma soeur et moi, on prenait un biscuit aux bonbons. » Ces galettes colorées, que l'on retrouve dans beaucoup de pâtisseries et de deli juifs, sont en fait de simples biscuits à base de farine, de sucre, de poudre à pâte, d'huile ou de beurre. Juste avant d'être placées au four, les boules de pâtes sont roulées dans les perles multicolores.

Agrandir Alex Cohen, Raegan Steinberg et leur petite Freya. Raegan a grandi avec des biscuits colorés. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

« Les deli étaient souvent tenus par des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Les propriétaires cuisinaient rarement avec du beurre parce que ça coûtait trop cher. Ils utilisaient une recette très simple de biscuits avec de l'huile végétale et pour les rendre plus attrayants, ils les décoraient avec des bonbons confettis. » Celle qui a travaillé dans les cuisines du Joe Beef pendant deux ans a pour sa part créé une version un peu plus gourmande de ce biscuit pour son restaurant Arthurs. D'abord, elle utilise du beurre. Puis, quand les biscuits sortent du four, elle les nappe d'un glaçage au fromage à la crème et les saupoudre de perles arc-en-ciel. Il faut dire que Raegan est gaga du fromage à la crème ! D'où viennent-ils ?

Agrandir Les « sparkling cookies » du Cheskie PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE