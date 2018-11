Réduction des GES: Ottawa fait appel à Steven Guilbeault

Il coprésidera avec Tamara Vrooman, présidente et directrice générale de la coopérative financière britanno-colombienne Vancity, un «conseil consultatif» qui aidera Ottawa à trouver des façons de «réduire davantage la pollution et encourager la croissance économique» dans les secteurs des transports et du bâtiment, a indiqué le ministre.

Steven Guilbeault, qui avait annoncé à la mi-octobre son départ de l'organisation Équiterre, qu'il a cofondée il y a 25 ans, devra ainsi aider le gouvernement à redresser la barre pour atteindre sa cible de réduction des GES de 2030, alors que les groupes écologistes s'entendent pour dire que le Canada ratera sa cible de réduction de 2020.

Le conseil consultatif devra déposer son rapport au gouvernement d'ici le printemps prochain.

«J'ai déjà certaines idées», a indiqué Steven Guilbeault, joint par La Presse après l'annonce du ministre Morneau, expliquant que Mme Vrooman et lui iront notamment à la rencontre «des gens» sur le plancher des vaches.

«Il y a plein de choses qui se font» qui pourraient être élargies à l'ensemble du pays, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il entendait aussi «regarder ce que d'autres pays font», notamment en matière d'électrification des transports.

A-t-il confiance que ses conseils seront écoutés? «Je ne ferais pas ça si je n'avais pas espoir que certaines idées qui seront proposées soient retenues», répond-il, reconnaissant que «ce bout-là m'appartient moins».

Steven Guilbeault n'en sera pas à sa première expérience du genre, lui qui a déjà siégé sur trois comités-conseils au Québec, sous les gouvernements de Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard.