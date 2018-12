Bien peu d'initiatives pour le caribou boréal

Un rapport du ministère fédéral indique que peu de choses ont changé depuis l'enquête réalisée en avril, qui avait révélé des lacunes importantes dans la protection des espèces menacées d'un océan à l'autre. Le caribou boréal est désigné « menacé » en vertu de la Loi sur les espèces en péril, et sa protection et son rétablissement représentent « l'un des plus grands défis de conservation du Canada ».

Le deuxième rapport sur les mesures prises pour protéger l'habitat essentiel du caribou boréal, comme l'exigeait la Loi sur les espèces en péril, énumère des dizaines de négociations en cours, des projets de plans et des promesses des provinces visant à ramener les populations de caribou à des niveaux viables.

Mais il conclut que les problèmes décrits pour la première fois il y a neuf mois persistent, et qu'un tout autre niveau de collaboration sera nécessaire si l'on veut réaliser des progrès importants dans le rétablissement du caribou boréal. Le plus important problème réside dans le fait que les organismes provinciaux qui autorisent le développement de l'habitat du caribou ne sont pas tenus de respecter les lois environnementales fédérales.

Les groupes écologistes soutiennent que tôt ou tard, la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, devra intervenir et ordonner la protection d'urgence de certains troupeaux en voie de disparition. Ils soutiennent également que le nouveau rapport d'Environnement Canada démontre que peu de nouvelles zones de protection du caribou boréal ont été créées.