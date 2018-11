Le gorille de montagne se porte mieux

Après avoir été acculé à l'extinction, le gorille de montagne se remet lentement. Mercredi, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), basée en Suisse, a rehaussé le statut du gorille de montagne de « en danger critique d'extinction » à « menacé d'extinction », une désignation plus prometteuse, mais toujours précaire. Il y a maintenant un peu plus de 1000 animaux dans la nature.

« Dans le contexte de l'effondrement des populations d'animaux sauvages dans le monde, il s'agit d'un succès remarquable en matière de conservation », a déclaré Tara Stoinski, la présidente et scientifique en chef du Dian Fossey Gorilla Fund.

Cet organisme à but non lucratif basé à Atlanta porte le nom de la chercheuse sur les primates dont les travaux ont contribué à attirer l'attention internationale sur le gorille de montagne et dont les mémoires ont inspiré le film de Sigourney Weaver Gorillas in the Mist (Gorilles dans la brume) en 1988.

« C'est une lueur d'espoir - et ça s'est produit dans des pays récemment déchirés par la guerre et toujours très pauvres », a rappelé Mme Stoinski, une membre du groupe de spécialistes des primates de l'UICN, qui a recommandé le changement de statut.

Le gorille de montagne habite des forêts luxuriantes et brumeuses le long d'une chaîne de volcans éteints en Afrique de l'Est. Son habitat se situe à l'intérieur de parcs nationaux couvrant des parties du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo.

Mme Fossey, qui a été assassinée en 1985, avait prévu que les primates seraient peut-être éteints d'ici à 2000. Au lieu de cela, leur population augmente lentement grâce à des efforts de conservation internationaux soutenus et bien financés.

« Nous avons fait des progrès en termes de protection, en créant un environnement dans lequel les gorilles de montagne peuvent continuer à prospérer et à grandir, a dit Anna Behm Masozera, la directrice du Programme international pour la conservation des gorilles, basée à Kigali, au Rwanda. Mais il est important de noter que le nombre de gorilles de montagne pourrait encore reculer très rapidement. Nous n'avons encore que deux populations fragiles et petites », réparties entre deux parcs nationaux.

Plusieurs facteurs ont permis le rebond modeste du gorille de montagne, explique Mme Masozera.

Les trois gouvernements ont ainsi renforcé le respect des limites des parcs nationaux - des zones où la chasse, l'exploitation forestière et les routes pavées sont illégales.

Le tourisme aide aussi : les visiteurs paient jusqu'à 1500 $ US de l'heure pour observer les gorilles, une somme d'argent qui permet de payer les gardes du parc.

« L'écotourisme des primates, bien fait, peut être une force très importante pour financer la conservation, a rappelé Russ Mittermeier, le responsable de la conservation pour Global Wildlife Conservation. Il offre aux gouvernements locaux et aux communautés un incitatif économique concret pour protéger ces habitats et ces espèces. »

Il y a aussi les soins de santé. Gorilla Doctors, un groupe non gouvernemental, a formé du personnel vétérinaire dans chacun des pays où vit le gorille de montagne.

La chasse dans les parcs nationaux est illégale, mais les habitants des environs dressent toujours des pièges pour capturer d'autres animaux, tels que les antilopes. Ces pièges peuvent également saisir les bras et les jambes des gorilles.

Lorsque des gorilles sont trouvés coincés dans ces pièges, les vétérinaires sont appelés à nettoyer les plaies. Kirsten Gilardi, la directrice américaine de l'organisation, a qualifié ces interventions de « conservation extrême ».

D'autres experts estiment que les interventions vétérinaires d'urgence jouent un rôle important dans le maintien des populations de gorilles de montagne.

« C'est une victoire complète pour la conservation, et ça ne se produit pas souvent », a dit Mme Gilardi.