Tigre et rhinocéros: la Chine maintient l'interdiction du commerce

Le gouvernement avait annoncé fin octobre que la vente de produits tels que l'os de tigre ou la corne de rhinocéros pourra être autorisée dans des conditions « particulières » : la recherche scientifique, le commerce d'oeuvres d'art ou encore la recherche et les traitements médicaux.

Cette décision avait provoqué la colère d'associations de défense des animaux sauvages, certaines parlant alors « d'arrêt de mort » pour ces espèces en danger.

Mais dans une interview publiée lundi par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, un haut responsable gouvernemental a indiqué que la nouvelle réglementation n'était pas appliquée.

« Après étude, la publication des règles détaillées a été reportée », a indiqué Ding Xuedong, le secrétaire général adjoint du Conseil des affaires d'État - le cabinet ministériel chinois.

Les « interdictions continueront à être appliquées », a-t-il ajouté, en référence à l'importation, à l'exportation, à la vente, au transport ou encore à l'utilisation de produits issus de tigres ou de rhinocéros.

Selon le haut responsable, la lutte contre le commerce illégal de ces produits se poursuivra et les actes illégaux seront « traités avec sévérité ».

Il existe une demande persistante en Chine pour des produits dérivés du tigre et du rhinocéros, parés de pouvoirs très controversés, notamment aphrodisiaques ou contre le cancer.

La Chine interdit totalement depuis 1993 le commerce de corne de rhinocéros et d'os de tigre. Mais le marché noir a remplacé dans une certaine mesure le commerce légal.

Le nombre de tigres élevés en captivité dans le pays a fortement augmenté ces dernières années : on en compte aujourd'hui plus de 6000, alors que la planète n'abriterait plus au total qu'un peu plus de 3000 individus en liberté.

Quant aux différentes espèces de rhinocéros, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) les classe en catégories « vulnérable », « quasi menacée » ou « en danger critique d'extinction ».

La Chine a déjà pris des mesures de protection d'espèces sauvages menacées. Elle a notamment interdit totalement fin 2017 la vente et la transformation de l'ivoire d'éléphant, après avoir déjà banni son importation en 2015.