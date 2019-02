La mort inexpliquée de milliers d'oiseaux marins inquiète aux Pays-Bas

Ces oiseaux de mer piscivores présentaient tous des symptômes de grave famine et ont été retrouvés sur le rivage entre le nord des îles Wadden et le sud-ouest de la Zélande, a déclaré Mardik Leopold, un chercheur en sciences maritimes à l'Université de Wageningen.

Les scientifiques ignorent toutefois la raison de ce cette situation, car, selon eux, il y a assez de poissons pour nourrir les guillemots, friands notamment de hareng et de sprat.

« Ce qui les tue, c'est la grande question », a déclaré auprès de l'AFP M. Leopold.

« C'est une situation alarmante », lâche le biologiste, soulignant que la dernière fois qu'un tel taux de mortalité a été constaté aux Pays-Bas, c'était dans les années 1980 et 1990.

La mort mystérieuse des oiseaux se limitait pour l'heure aux côtes néerlandaises : aucune n'a été signalée en Belgique et en Allemagne.

Les vents violents et les températures hivernales des eaux de la mer du Nord pourraient avoir affecté les habitudes alimentaires des guillemots, en proie à la fatigue, soulignent certains scientifiques.

« Mais pourquoi les morts ne sont-elles localisées qu'aux Pays-Bas ? Nous ne sommes sûrement pas le seul endroit à faire face au climat hivernal », s'interroge M. Leopold.

Des médias locaux établissaient un lien entre la mort des oiseaux et le récent déversement de centaines de conteneurs au large des îles Wadden, au nord des Pays-Bas.

Début janvier, le MSC Zoe, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, a perdu au moins 341 conteneurs, dont des dizaines se sont échoués sur les côtes néerlandaises et allemandes, libérant notamment des meubles et du polystyrène. Au moins un sac contenant du peroxyde organique, une substance extrêmement inflammable, a également été retrouvé.

Une première autopsie pratiquée sur un petit nombre d'oiseaux n'a révélé « aucune » trace de « plastique » dans leur estomac, a relevé M. Leopold, ajoutant que si les guillemots avaient été intoxiqués par un produit chimique, d'autres animaux auraient également présenté des symptômes.

Les scientifiques prévoient de procéder à l'autopsie de centaines de ces oiseaux la semaine prochaine.