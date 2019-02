La fonte des glaces cause les conditions météo extrêmes

Une recherche récemment publiée suggère que la disparition croissante des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique aura un effet majeur et sous-estimé sur les conditions météorologiques extrêmes au Canada.

Un article de la revue Nature présente l'étude à grande échelle la plus détaillée jamais réalisée sur l'impact de la fonte des calottes glaciaires sur les populations du monde entier.

Ainsi, le centre et l'est du Canada feront partie des zones les plus touchées et peuvent éventuellement s'attendre à ce que la variabilité des conditions météorologiques double presque.

La recherche prédit que les vagues de chaleur et de froid, les épisodes pluvieux et les périodes de sécheresse vont devenir plus longs et plus accentués.

Natalya Gomez, scientifique à l'Université McGill, affirme que ces résultats ne sont pas actuellement inclus dans les estimations des impacts du changement climatique. Elle croit que leurs conséquences seront probablement plus dramatiques que prévu.