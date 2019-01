Climat: «Nous sommes en train de perdre la course», avertit Guterres

« Nous sommes en train de perdre la course » face à l'accélération du changement climatique faute de « volonté politique », a mis en garde jeudi le secrétaire général de l'ONU, en marge du Forum économique mondial de Davos.

« Le changement climatique court plus vite que nous, nous sommes en train de perdre la course et ce pourrait être une tragédie pour la planète », a lancé Antonio Guterres lors d'une interview diffusée en direct sur Facebok.

« L'évolution est pire que prévu » et « il est donc absolument indispensable d'inverser la tendance », a-t-il insisté, en s'adressant notamment aux quelque 3000 responsables économiques et politiques réunis depuis le début de la semaine dans cette station des Alpes suisses.

L'accord de Paris sur le climat a été fragilisé par le retrait des États-Unis décidé par le président américain Donald Trump, et par la perspective d'une décision similaire du nouveau président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro.

Mais pour le secrétaire général de l'ONU, les engagements pris à Paris étaient déjà « insuffisants ». Dans le cadre de cet accord conclu en 2015, les différents pays avaient convenu de limiter la hausse des températures à moins de deux degrés par rapport aux niveaux préindustriels.

« Il faut que les pays prennent des engagements plus ambitieux », a estimé M. Guterres, jugeant que « la volonté politique est absente », alors que le changement climatique « est le problème le plus important auquel l'humanité est confrontée ».

« Nous continuons à subventionner les énergies fossiles, ce qui n'a aucun sens », a-t-il notamment épinglé, appelant également à « mobiliser le secteur financier ».