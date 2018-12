L'année 2018 a été la deuxième plus chaude en Arctique depuis 1900

L'année 2018 a été la deuxième plus chaude en Arctique depuis le début des relevés en 1900, selon le rapport d'une agence gouvernementale américaine, qui a prévenu mardi que le réchauffement alimentait « des changements profonds » dans l'écosystème.

L'administration océanique et atmosphérique (NOAA) a rapporté que seule l'année 2016 avait historiquement été plus chaude que 2018. Elle a constaté une diminution de près de moitié de la population de caribous depuis deux décennies dans la région et a observé une remontée des algues rouges vers l'Arctique, à la faveur du réchauffement des eaux.

Plus de détails à venir.