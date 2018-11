Les émissions de GES du Québec ne baissent pas

Le Québec a ainsi émis 78,56 mégatonnes (Mt) d'équivalent CO 2 , contre 78,55 Mt en 2015 et 78,40 Mt en 2014, démontrent les plus récentes données disponibles.

Ces émissions sont inférieures de 9,1 % par rapport à celles de l'année 1990.

Or, le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 20 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2020.

Les émissions de GES du Québec n'ont pas connu de baisse significative depuis 2012.

Les émissions québécoises représentent 11,1 % des émissions canadiennes, qui ont atteint 704,2 Mt en 2016.

