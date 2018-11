ONU: niveau sans précédent de GES l'an dernier

Associated Press Genève

L'Organisation météorologique mondiale ajoute qu'on commence vraiment à manquer de temps pour lutter contre les changements climatiques.

L'OMM dit que la moyenne des concentrations mondiales de dioxyde de carbone a atteint 405,5 parties par million en 2017, une hausse légère par rapport à l'année précédente et au taux de 400,1 mesuré en 2015.

Les concentrations d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane et l'oxyde de diazote, étaient également en hausse.

Le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, a dit que la Terre n'a pas vu de telles concentrations de CO 2 depuis trois millions d'années.

Sans une réduction des GES, ajoute-t-il, « les changements climatiques auront un impact de plus en plus destructeur et irréversible sur la vie sur Terre ».