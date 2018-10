Explosion des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques

Les pertes économiques directes dues aux catastrophes climatiques enregistrées au cours des vingt dernières années ont été 2,5 fois plus élevées que durant la période 1978-1997, a indiqué mercredi l'ONU dans un rapport.

Dans ce rapport, le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR), explique que le changement climatique « augmente la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes » et donc les pertes économiques dues à ces catastrophes, entravant le développement des pays, en particulier ceux à faibles revenus.

Selon les experts, les pertes économiques dues aux catastrophes ont bondi ces dernières années, avec 2908 milliards de dollars de dégâts enregistrés entre 1998 et 2017, dont 2245 milliards de dollars, soit 77 % du chiffre total, dues à des catastrophes liées au climat.

Ces chiffres sont à comparer avec les pertes économiques pour la période 1978-1997 qui étaient de 1313 milliards, dont 895 milliards de dollars (68 %) représentaient des catastrophes liées au climat.

Ce rapport s'appuie sur une base de données établie par le Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes de l'Université catholique de Louvain, en Belgique.

En termes de nombre d'événements, les catastrophes liées au climat ont représenté 91 % des quelque 7200 principaux événements enregistrés au cours des 20 dernières années. Les inondations et les tempêtes sont les deux catastrophes les plus fréquemment survenues.

Les pertes économiques les plus importantes ont été subies par les États-Unis pour une valeur totale de 944,8 milliards de dollars, suivis de très loin par la Chine (492,2 milliards), le Japon (376,3 milliards). Viennent ensuite, encore plus loin l'Inde (79,5 milliards) et Puerto Rico (71,7 milliards).

Les tempêtes, les inondations et les séismes placent trois pays européens dans le Top 10 des pertes économiques : avec 57,9 milliards de pertes pour l'Allemagne, 56,6 milliards pour l'Italie et 48,3 milliards pour la France. La Thaïlande avec 52,4 milliards et le Mexique avec 46,5 milliards viennent compléter ce Top 10.

Au cours des 20 dernières années, 1,3 million de personnes ont perdu la vie et 4,4 milliards de personnes ont été blessées, sont devenues sans-abri, ont été déplacées ou ont nécessité une aide d'urgence en raison des catastrophes, selon l'ONU.

Les 563 tremblements de terre, et les tsunamis qui ont suivi, ont causé plus de 56 % du total des décès soit un total de 747 234 morts.

« La mort et les souffrances causées par le tremblement de terre et le tsunami qui a eu lieu ce mois-ci en Indonésie montrent la nécessité de sensibiliser le public et d'appliquer des normes de construction adaptées aux zones sismiques », a déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe, Mami Mizutori, dans un communiqué.