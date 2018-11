 Des jeunes manifestent pour des engagements environnementaux clairs 

Une quinzaine de personnes ont manifesté, vendredi matin, dans le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau à Montréal afin de faire valoir leur mécontentement devant l'inaction du gouvernement fédéral dans le dossier climatique et auprès des Premières Nations.

«La manière dont le gouvernement fédéral traite les communautés autochtones, ça me dégoûte, et aussi les actions envers les changements climatiques, c'est tellement peu! J'ai l'impression que c'est un vol de mon futur», affirme Nathalie Chehab, porte-parole informelle du groupe rassemblé.

Les Jeunes pour la justice climatique demandent au gouvernement de mettre en place une transition écologique de l'industrie des sables bitumineux vers une énergie verte. Ils demandent aussi la création d'emplois en économie verte ainsi que le respect des points résultant du rapport de la Commission-vérité-réconciliation, publié en décembre 2015.

«Justin Trudeau s'autoproclame défenseur de l'environnement sans rien faire, on veut qu'il nous écoute», demande Mme Chehab. Elle pense que l'environnement ne peut pas être dissocié des luttes déjà entreprises par les Premières Nations et compte porter un message sur ces deux fronts.

Les employés du bureau de M. Trudeau sur place ont souligné qu'ils passeraient le message porté par le groupe au premier ministre, relate la manifestante. Cette manifestation survient deux jours avant l'ouverture de la 24e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Katowice, en Pologne. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, sera sur place, alors que M. Trudeau n'a toujours rien précisé sur sa présence.