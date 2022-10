Dans la couronne sud de Montréal et en Montérégie, le Parti libéral n’a réussi à conserver que son château fort de La Pinière. En toute fin de soirée, Laporte semblait en voie de lui échapper après une bataille très serrée.

Louise Leduc La Presse

Depuis sa création en 1988, jamais La Pinière n’a tourné le dos au Parti libéral. Cette année encore, cette circonscription qui couvre Brossard et qui compte de nombreux citoyens d’origine chinoise lui est restée fidèle.

La présidente du parti, Linda Caron, y a obtenu une courte victoire et a conservé le siège du député sortant Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé. Le médecin omnipraticien Samuel Gatien, candidat caquiste, a mordu la poussière de peu.

La course demeurait serrée en toute fin de soirée dans Laporte entre l’humoriste Mathieu Gratton, candidat libéral, et la caquiste Isabelle Poulet. (Cette circonscription inclut notamment une partie de Longueuil, de même que Saint-Lambert et Greenfield Park.)

Un peu avant minuit, Mme Poulet avait 586 votes d’avance. La députée sortante libérale Nicole Ménard, qui a déjà été ministre du Tourisme, avait obtenu cinq mandats dans Laporte.

Le Parti québécois n’a pas réussi à reprendre son ancien bastion de Marie-Victorin, qui était déjà tombé en avril 2022 lors d’une élection partielle.

La caquiste Shirley Dorismond a en effet de nouveau gagné cette circonscription qui inclut le Vieux-Longueuil. En 2018, c’est Catherine Fournier, aujourd’hui mairesse de Longueuil, qui l’avait emporté pour le Parti québécois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Shirley Dorismond, réélue dans Marie-Victorin

Partout ailleurs dans cette région, la CAQ l’a emporté, et ce, par des victoires écrasantes.

Les ministres de la région ont gagné facilement dans leur territoire respectif. C’est le cas de Christian Dubé (La Prairie), ministre de la Santé, à qui François Legault a déjà promis qu’il lui réservait toujours ce portefeuille.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, a aussi gagné facilement dans Taillon, tout comme la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, dans Montarville.

Beauharnois a donné une victoire écrasante au député sortant caquiste Claude Reid, tout comme Sanguinet (ouest de la Montérégie, sur la rive sud du Saint-Laurent) a voté massivement pour Christine Fréchette, ancienne présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

Dans Châteauguay, où la caquiste MarieChantal Chassé a quitté la vie politique, sa successeure Marie-Belle Gendron a été élue. Mme Gendron était présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon.