Immigration et français

Legault veut faire « mousser » sa demande à Ottawa

(Saint-François-de-l’Île-d’Orléans) Après avoir décroché le mandat fort qu’il voulait, François Legault passe à la deuxième étape de son plan : tendre la main à l’opposition et mobiliser les Québécois afin de faire « mousser » sa demande à Ottawa pour obtenir plus de pouvoirs en matière d’immigration et « arrêter le déclin du français ».