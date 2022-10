Laval

De gros gains pour la CAQ

(Laval) Des applaudissements, des rires tonitruants, des cris de joie et un peu de bière qui dégoulinait sur la moquette grise du restaurant Boston Pizza : des candidats caquistes et leurs partisans ont célébré lundi soir des gains historiques à Laval, où le parti était en voie de prendre aux libéraux quatre des six circonscriptions au moment où ces lignes étaient écrites.