(Québec) Même si sa formation n’est pas parvenue à remporter un siège lundi, le chef conservateur Éric Duhaime dit entretenir l’espoir que son parti entre à l’Assemblée nationale grâce à un transfuge de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui joindrait ses rangs.

Gabriel Béland La Presse

« Quatre ans c’est long, il va y avoir des députés qui vont démissionner, qui vont être en joual vert, il peut y avoir des des élections partielles », a dit le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, en entrevue à CHOI Radio X mardi.

« Il va y avoir beaucoup de monde là-dedans qui se sont fait promettre des ministères et qui vont être en joual vert dans deux, trois semaines quand le téléphone ne sonnera pas », a-t-il ajouté en référence aux 90 élus caquistes.

« Faut que je me trouve une autre Claire », a-t-il lancé en boutade, en référence à Claire Samson, qui avait été élue sous les couleurs de la CAQ en 2018 mais avait rejoint le PCQ trois ans plus tard.

Un recomptage dans Beauce-Nord ?

Le PCQ a récolté lundi soir 13 % des voix, sans toutefois parvenir à remporter une seule des 125 circonscriptions. « On a le même nombre de votes que le Parti libéral. Les libéraux ont 21 députés et on en a zéro », a déploré le chef conservateur.

Le parti entretenait toujours de minces espoirs mardi dans Beauce-Nord, où le candidat de la CAQ, Luc Provençal, l’a emporté par seulement 202 voix d’avance.

Le PCQ enviage toujours de demander un recomptage. « On a remporté 78 boîtes sur 116, ça s’est passé par le vote par anticipation, ça s’est joué avec les personnes âgées, les résidences, les CHSLD », analyse en entrevue le candidat défait du PCQ, Olivier Dumais, qui a tout de même obtenu 43 % des voix. « La classe moyenne et les jeunes ont voté pour moi. »

Sans député à l’Assemblée nationale, le chef Éric Duhaime n’aura pas accès à la tribune de la presse et à sa visibilité.

Mardi, M. Duhaime a expliqué qu’il entendait demander à François Legault d’obtenir ce droit même sans député, compte tenu du nombre de voix important engrangé par le PCQ. « Legault a dit qu’il allait me rencontrer un à un », assure-t-il.

Éric Duhaime a par ailleurs répété mardi son intention de rester à la tête du parti. « Moi, je reste. »

Il pourra en outre compter sur des coffres bien garnis, puisque les quelque 530 700 voix obtenues par le PCQ se traduiront en financement de Québec. Chaque parti reçoit en effet un financement de l’État en fonction des votes engrangés. Selon un calcul du journal Le Soleil, le PCQ recevra près de 1,4 million de dollars l’année prochaine.