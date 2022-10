Analyse

François Legault : une influence moindre à Ottawa malgré un gain décisif

(Ottawa ) La Coalition avenir Québec a remporté une quinzaine de sièges de plus aux élections de lundi que lors du précédent scrutin en 2018. À Ottawa, cela importe peu. Dans la capitale fédérale, on calcule que François Legault n’a plus du tout le même rapport de force qu’il y a un an à peine.