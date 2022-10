Le suspense n’a pas duré bien longtemps : moins de dix minutes après la fermeture des bureaux de vote, on sait déjà que la Coalition avenir Québec de François Legault formera un second gouvernement. Celui-ci sera encore une fois majoritaire.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les grands réseaux de télévision et La Presse ont confirmé la nouvelle très tôt en soirée, lundi. Peu après, la réélection du premier ministre François Legault a aussi été officialisée dans sa circonscription de L’Assomption, dans Lanaudière.

Plus tôt lundi, le chef caquiste avait pris le téléphone pour inciter des électeurs de Jean-Lesage, circonscription détenue par Québec solidaire depuis 2018, à se rendre aux urnes.

« On est tous un peu stressés », mais « sereins » d’ici le dévoilement des résultats, avait-il lancé à ses militants, entouré de 12 candidats de la grande région de Québec.

« Tout le travail que vous avez fait dans les dernières semaines pour identifier nos sympathisants, bien l’aboutissement, c’est aujourd’hui. On le sait – et ce n’est pas vrai juste au Québec, c’est vrai pas mal partout – les gens ne vont pas tous voter, ont d’autres préoccupations, d’autres priorités. Pourtant, c’est un devoir de citoyen. Vous avez un devoir de rappeler le devoir. Il faut appeler, aller cogner aux portes, dire à nos sympathisants : on a besoin de votre vote », a-t-il affirmé.

Contrairement aux autres chefs, et dans un geste rarissime pour un leader politique, François Legault avait voté par anticipation le 25 septembre. Tous les autres chefs ont voté ce lundi, durant la journée.