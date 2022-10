Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a raté son pari d’être élu dans la circonscription de Chauveau et devra donc attendre afin de faire son entrée à l’Assemblée nationale. Mais il s’engage à être de nouveau sur la ligne de départ lors de la prochaine campagne électorale, en 2026.

Vincent Larin La Presse

À 21 h 20, son adversaire, le député caquiste sortant Sylvain Lévesque, récoltait près de 50 % des voix et détenait une avance de plus de 2000 voix sur les quelque 16 898 exprimées.

Éric Duhaime a été le premier chef à prendre la parole devant ses supporteurs. « On est de tous les partis et de loin celui qui a connu la plus forte croissance ce soir », s’est-il félicité, malgré tout.

Il a dénoncé que son parti soit victime d’une « distorsion démocratique », alors qu’il récoltait presque le même pourcentage des voix que le Parti libéral du Québec (PLQ) qui récoltait 20 sièges jusqu’ici.

« Il ne faut pas être trop pessimistes ce soir », a-t-il également insisté, en mettant de l’avant « beaucoup de choses qu’on a réussi à mettre au cœur des enjeux politiques du Québec » dont la place du privé, dans le système de santé et la pertinence du projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’ambiance est morose au rassemblement conservateur au Manoir du lac Delage.

« Je veux vous parler de la deuxième période qui va commencer demain matin. […] On a fini deuxième dans plusieurs circonscriptions ce soir […], on a semé de l’espoir dans le cœur et dans la tête de bien des Québécois, ce sera le temps de consolider tout ça », s’est également réjoui Éric Duhaime.

Le chef conservateur a pris la peine de féliciter Sylvain Lévesque tout comme le premier ministre élu, François Legault.

Dans Beauce-Nord, une autre circonscription où le Parti conservateur du Québec avait des visées, son candidat, Olivier Dumais, traînait également de la patte.

Plus de détails à venir.