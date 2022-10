(Fatima, Kuujjuaq) Dominique Anglade a eu à défendre son choix de terminer sa campagne à Kuujjuaq dans le Nord-du-Québec pendant que des châteaux forts libéraux sont menacés dans le Grand Montréal. « Tout le monde compte », a plaidé la leader libérale, dimanche.

Fanny Lévesque La Presse

« Tout le monde compte », a lancé Dominique Anglade lors d’une mêlée de presse devant le magasin général de Kuujjuaq, dans le Nord-du-Québec. À ses côtés, son candidat et ex-maire du village nordique, Tunu Napartuk a fait valoir l’importance d’amener une voix forte pour les Premières Nations à l’Assemblée nationale au lendemain du scrutin.

Dominique Anglade a défendu son choix de terminer sa campagne dans Ungava. Samedi, elle a visité la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Cette stratégie fait en sorte que la cheffe du Parti libéral du Québec aura passé plus de temps dans l’avion dimanche plutôt que sur le terrain, la veille du scrutin.

« On a été présent partout pendant la campagne, on a été partout, c’est important. Quand on dit de rassembler tous les Québécois, c’est un message qu’on envoie d’être présent sur tout le territoire, et d’envoyer un message très fort à toutes les communautés, dont les communautés autochtones », a fait valoir Mme Anglade.

Selon le site de projection Qc125, la CAQ (Denis Lamothe, sortant) serait en avance dans Ungava avec 35 % des intentions de vote. Le Parti québécois (Christine Moore) et les libéraux seraient au coude-à-coude avec 20 % et 19 % des voix. Ungava a un fort passé péquiste, sauf de 2014 à 2018, où la vaste circonscription a été colorée en rouge libéral. Québec solidaire a aussi Ungava dans sa ligne de mire. La formation de gauche a présenté l’auteure et militante crie, Maïtée Labrecque-Saganash.

Appel aux « indécis »

Après une campagne de cinq semaines pendant laquelle l’aiguille n’a pas bougé en sa faveur, Dominique Anglade en appelle dimanche aux électeurs indécis de choisir son option. La leader libérale ne se laisse pas décourager par les sondages d’opinion qui n’ont pas démontré des signes de remontée pour les troupes libérales, après 36 jours de campagne.

« La campagne se termine, c’est ça la démocratie, je vois beaucoup de personnes qui sont encore des indécis, qui peuvent encore décider où ils veulent aller », a réagi Dominique Anglade aux Îles-de-la-Madeleine, avant de s’envoler pour Kuujjuaq.

Ce que je peux vous dire, c’est que notre voix, la voix des Québécois on veut la porter forte, et qu’il y a une autre manière, un autre style de leadership qu’on a besoin de voir à Québec. Dominique Anglade, cheffe du PLQ

Au moment du déclenchement des élections, le Parti libéral de Dominique Anglade partait aussi à 17 % dans les intentions de vote. La cheffe libérale n’aura donc pas réussi à faire bouger l’aiguille en sa faveur pendant les 36 jours de la campagne, selon un dernier sondage Léger qui la place au même niveau.

« Le véritable sondage va être le 3 octobre, j’en appelle à tous ceux qui veulent voir un autre style de leadership, à tous ceux qui voient que ce qui se passe ça ne reflète pas ce qu’ils veulent », a-t-elle plaidé en mêlée de presse dimanche.

Selon un sondage Léger publié dimanche dans les médias de Québecor, Dominique Anglade gagne un point de pourcentage dans les intentions de vote pour revenir à 17 % ce qui l’a place deux points d’avance sur Québec solidaire et le Parti québécois qui sont à égalité, à 15 %. Le Parti conservateur du Québec récolte 14 %.

Il semble par ailleurs que le chef caquiste soit parvenu à freiner sa descente alors qu’il obtient 38 % des intentions de vote, selon le coup de sonde qui a été réalisé du 28 au 30 septembre. Les déclarations de François Legault et de Jean Boulet n’auraient donc pas nui à la CAQ.