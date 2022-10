Itinéraires des chefs

Une fin de campagne plutôt régionale

François Legault en région. Gabriel Nadeau-Dubois et Dominique Anglade à Montréal. Paul St-Pierre Plamondon valsant entre les couronnes de la métropole et les régions. Et Éric Duhaime presque exclusivement à Québec. L’itinéraire des chefs en deuxième moitié de campagne en dit long sur leur stratégie électorale, en vue du scrutin de lundi.