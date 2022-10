(Québec) Les électeurs doivent « sanctionner » François Legault « pour ce qu’il a fait » et non le « récompenser » en votant pour le Parti conservateur du Québec. C’est le message lancé par Éric Duhaime samedi à deux jours du vote qui pourrait s’avérer décisif pour l’avenir de la formation politique.

Mylène Crête La Presse

« C’est crucial d’envoyer un maximum de députés d’opposition à l’Assemblée nationale », a déclaré le chef conservateur lors d’une conférence de presse à l’extérieur de son local électoral dans Chauveau. Une cinquantaine de bénévoles étaient massés autour de lui.

« Ce gouvernement-là ne mérite d’aucune façon d’être réélu… », a-t-il ajouté avant d’être interrompu par un coup de klaxon. « Go Duhaime go ! », ont scandé des partisans qui passaient en voiture. « Merci ! », leur a-t-il répondu.

« Ce gouvernement-là ne mérite d’aucune façon d’être réélu, a-t-il repris. Il mérite encore moins d’augmenter sa majorité. » Il a comparé François Legault à « une marionnette d’une firme comme McKinsey » et l’accusé d’avoir divisé les Québécois pendant la crise sanitaire et sur l’immigration. « Il a commencé la campagne électorale en divisant les Québécois de souche et les immigrants et il finit la campagne électorale en divisant les Québécois de souche et les immigrants », a-t-il dit.

Éric Duhaime a invité les électeurs à ne pas « récompenser François Legault pour ce qu’il a fait », mais à « le sanctionner ».

Un vote pour le Parti conservateur, c’est clairement une opposition pour dire non à la concentration du pouvoir entre les mains de François Legault. Éric Duhaime, chef du PCQ

La sortie de vote sera cruciale pour le PCQ qui était « à 1 % » des intentions de vote il y a un an et n’avait « qu’un demi-employé il y a quelques mois ». Après sa conférence de presse, le chef conservateur a mobilisé ses bénévoles avant d’aller faire un blitz de porte-à-porte dans un secteur de sa circonscription où il a déjà beaucoup d’appuis. Le site de projections électorales Qc125 le donne deuxième.

« Si on veut avoir un vrai impact, si on veut jouer notre rôle d’opposition, il faut que je sois là », a-t-il dit à un électeur déjà conquis, mais dont la conjointe a l’intention de voter pour son adversaire caquiste Sylvain Lévesque.

Éric Duhaime est ensuite remonté dans son autocar de campagne électorale pour se rendre à Charlesbourg et donner un petit coup de pouce à son candidat Jean Domingue. Il a serré la main des quelques dizaines de militants avant de s’adresser à eux.

Il a ensuite mis le cap vers Trois-Rivières, Louiseville, Blainville et Pointe-Claire où un rassemblement se tiendra en début de soirée pour courtiser le vote anglophone.