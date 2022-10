Plus d’un millier de personnes convergent samedi vers L’Assomption pour y dénoncer la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault. Les membres des convois « Dehors la CAQ » marchent vers le bureau du premier ministre, qui est aussi le député sortant de la circonscription.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Freedom », « Je me souviens CHSLD », « Fini Legault », peut-on lire sur les pancartes de plusieurs manifestants, arrivés sur l’heure du midi dans cette municipalité d’environ 24 000 habitants, dans Lanaudière.

L’un des organisateurs d’un convoi venu de Baie-Comeau, Kevin « Big » Grenier a affirmé dans un discours être « fier de toutes et tous vous ici ».

« On est vraiment fiers de vous autres », a-t-il lancé, en appelant à marcher « pour se rappeler tout ce qu’on a enduré » durant la pandémie de COVID-19.

Les manifestants scandent le nom de François Amalega Bitondo, ce leader antivaccin qui avait fait irruption dans plusieurs conférences de presse politique ces derniers mois, et qui a eu des démêlés avec la justice.

« C’est le seul François dont on devrait scander son nom. Il en a fait pas mal plus que toutes nous autres ici. Ce monsieur-là c’est une machine, parce que lui ce François-là, c’est un monsieur », a poursuivi Kevin « Big » Grenier.

En route vers le bureau de François Legault, la foule s’est arrêtée devant le CHSLD L’Assomption, sur le boulevard de l’Ange-Gardien, pour y déposer des fleurs, « en hommage aux milliers de personnes décédées dans la solitude » durant la pandémie. Certains ont salué des employés et des résidants qui les regardaient par les fenêtres l’établissement.

Plusieurs autres ont aussi posé un genou au sol en levant deux doigts en l’air, devant l’entrée du CHSLD.

La venue des convois a causé de la congestion sur la route 341, aux abords de la municipalité, dès le début de la journée. Plusieurs effectifs de la Sûreté du Québec (SQ) sont sur place pour contrôler la circulation, alors que des camions et automobiles arborant des drapeaux et klaxonnant arrivent sur les lieux de l’école secondaire Paul-Arseneau.

Par mesure de sécurité, la Ville avait indiqué dès vendredi qu’aucun camion ou véhicule identifié à la manifestation ne pourrait entrer au centre-ville de L’Assomption. Depuis l’autoroute 40, les camions ne peuvent qu’entrer par la route 341, et non la route 343. « On les redirigera ensuite vers un stationnement, où des discours pourront être tenus », a expliqué le maire Sébastien Nadeau à La Presse. Au centre-ville, dit-il, « on veut quand même garder une mobilité, et de la place pour nos services d’urgence ».

Le maire Nadeau a aussi lancé un appel au calme vendredi. « On sent que les organisateurs ont un certain leadership sur les manifestants, donc ça nous inspire confiance, mais il peut toujours y avoir des individus avec d’autres intentions. Il faut aussi être prêts à ça », a-t-il expliqué en entrevue avec La Presse.

Appels au calme répétés

François Legault et Éric Duhaime, que plusieurs manifestants des convois soutiennent, ont tous deux appelé à manifester dans le respect cette semaine. M. Duhaime a aussi appelé ses partisans à voter pour faire connaître leur opposition au gouvernement actuel.

La liberté d’expression, c’est une valeur importante au Québec. Par contre, ça doit se faire dans le respect et pas d’intimidation. François Legault, chef de la CAQ

Questionnée sur le sujet samedi, la cheffe libérale Dominique Anglade a livré un message similaire à tous les électeurs « qui sont tannés, qui veulent du changement ». « Je les invite à regarder la formation politique qu’on représente […] et à voter libéral le 3 octobre prochain », a-t-elle avancé.

« On invite tout le monde au calme, à aller manifester leur opinion calmement, mais surtout à aller manifester leur mécontentement dans les urnes. À la fin, la vraie manifestation, c’est dans l’urne qu’elle doit se faire. C’est là que le changement peut se faire », a insisté Mme Anglade.

Le péquiste Paul St-Pierre Plamondon, lui, a rappelé samedi « qu’on peut s’exprimer en société, mais on veut que ça se déroule dans le calme ». « Il y a bonne façon de s’exprimer. Tout dépend de la manière dont on se conduit durant la manifestation. […] Il y a une occasion importante de se faire entendre, le 3 octobre dans seulement deux jours. Profitons-en justement pour envoyer des messages, prendre des positions, voter en fonction de ses convictions », a-t-il dit.

Avec Fanny Lévesque, Charles Lecavalier et Tommy Chouinard, La Presse