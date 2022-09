(Godbout) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a suspendu la campagne de son candidat dans Rousseau, Pierre Vanier, qui a partagé de nombreux messages antimusulmans sur les médias sociaux. Il veut avoir une conversation avec lui avant de prendre une décision finale.

Charles Lecavalier La Presse

« Les chances qu’il soit candidat dans un caucus du Parti québécois sont quasi-nulles. Mais j’ai à cœur de bien faire les choses et d’agir équitablement. Je ne peux pas me dissocier plus vivement de tels propos », a affirmé M. St-Pierre Plamondon lors d’une mêlée de presse sur la Côte-Nord vendredi.

Le Journal de Montréal a révélé ce matin que M. Vanier, qui a notamment occupé les fonctions d’attaché politique de Nicolas Marceau, l’ancien député péquiste de Rousseau, a tenu de nombreux autres propos controversés. « Pourquoi les femmes occidentales choisissent de se draper dans ces accoutrements ? Comme le disait une de mes collègues : elles manquent un 15 minutes de pas cuit dans la caboche », a-t-il écrit en 2016.

« Donnez un marteau à un souverainiste, il se bâtira un pays. Donnez un marteau à un musulman, il tuera la démocratie. Donnez un marteau à un idiot utile, il le donnera au musulman », a écrit M. Vanier dans un message publié en 2015.

Il a également affirmé que « l’Islam c’est l’islam partout. C’est la même religion, les mêmes lois, et les mêmes buts. Dominer et écraser les infidèles », toujours en 2016.