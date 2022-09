Propos antimusulmans

Deux candidats du Parti québécois exclus dans Lanaudière

(Tadoussac et Gatineau) Paul St-Pierre Plamondon a exclu Pierre Vanier et Catherine Provost de son équipe de candidats parce qu’ils ont écrit et partagé des propos antimusulmans. lls ne retireront toutefois pas leurs candidatures et resteront associés au Parti québécois (PQ) sur les bulletins de vote pour des raisons légales. Aux yeux de Gabriel Nadeau-Dubois, le chef péquiste n’a donc pas pris une « vraie décision ».